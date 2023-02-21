Опубликовано: 17:18, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Правительство Израиля должно приостановить проходящую в стране судебную реформу. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк, пояснив, что нововведения угрожают как соблюдению прав человека, так и независимости суда.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк заявил о том, что Кабмин Израиля должен приостановить судебную реформу.

По словам представителя ООН, действия израильского правительства взывают беспокойство последствиями реформы для прав человека. Кроме того, вводимые новшества могут нести угрозу независимости судебной власти.

Далее Турк призвал власти страны приостановить запуск реформы и инициировать общественное обсуждение готовящихся изменений судебной системы.

Ранее сообщалось, что проводимая главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху судебная реформа фактически привела к расколу общества. Так, оппоненты нововведений заявляют, что предполагающееся ограничение возможности Верховного суда отменять решения исполнительной и законодательной ветвей власти угрожает демократии в стране.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в минувший четверг, 16 февраля, более сотни ветеранов войны Судного Дня начали кампанию протеста против правовой революции.