Россия поставила на паузу Договор СНВ-3

Опубликовано: 13:47, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

При этом российский лидер заверил, что страна лишь приостанавливает свое участие, но не выходит.

Данное решение глава государства назвал вынужденным. По его словам, оно принято на развитии ядерными странами своих ядерных вооружений и настаивании на доступе к ядерным объектам РФ.

Также Путин заявил, что для обсуждения Договора Россия сегодня должна понять, "как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании.

Как заявил президент, Москва сегодня обладает данными о разработке в США новых ядерных боеприпасов и скором их испытании. Он предупредил, что в случае проведения испытания нового ядерного оружия Россия совершит то же самое.