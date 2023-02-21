Опубликовано: 12:06, 21 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Президент России Владимир Путин обратился с традиционным посланием к Федеральному Собранию, озвучив цели российского государства на 2023 год.

Сегодня президент России Владимир Путин впервые с апреля 2021 года обратился с посланием к Федеральному Собранию – депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и главам субъектов РФ. Послание прозвучало накануне первой годовщины вступления Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.

Прежде всего президент отметил, что выступает в рубежное для России время, в период важнейших исторических событий, что определят будущее страны и народа, "когда на каждом из нас лежит колоссальная ответственность".

Он напомнил, что почти год назад была начата специальная военная операция на Украине. "Мы шаг за шагом, аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи", - подчеркнул президент России, напомнив, что Москва 8 лет вела переговоры по мирному разрешению проблемы Донбасса, в то время как Запад тянул время и готовил Киев к войне - о чем западные лидеры сегодня признаются открыто.

Владимир Путин напомнил, как Россия много лет пыталась наладить конструктивный диалог с Западом по вопросам единой, неделимой безопасности Европы, однако западные страны отвечали на это расширением НАТО и установкой систем ПРО. "В декабре 2021 года мы направили США и НАТО проекты договоров о безопасности, но по всем ключевым, принципиальным позициям получили прямой отказ", - указал он.

Президент подчеркнул, что именно Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить. Путин обратил внимание, что Россия не воюет с народом Украины. "Ответственность за разжигание украинского конфликта и рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах и на сегодняшнем режиме в Киеве, обслуживающем интересы третьих стран", - сообщил он.

При этом, отметил Владимир Путин, победить Россию на поле боя невозможно. Он поблагодарил армию, семьи военных, врачей, строителей, рабочих оборонных заводов, аграриев, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, учителей, волонтеров, журналистов, священников, госслужащих и предпринимателей – "всех, кто исполняет свой профессиональный, гражданский и просто человеческий долг".

Президент сообщил, что Россия проведет масштабную программу восстановления Донбасса, Херсона и Запорожья, построит новые дороги, реконструирует предприятия, займется развитием портов Азовского моря. "Мы сделаем все, чтобы на нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена", - сказал он, объявив минуту молчания о погибших.

Для ветеранов СВО и семей погибших будет создан специальный федеральный фонд, работающий по принципу одного окна. "За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех субъектах РФ", - постановил российский лидер.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о возможности личной встречи Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке.



