Опубликовано: 22:57, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Йенс Столтенберг, возглавляющий НАТО на протяжении 9 лет, в скором времени покинет свой пост. Об этом 20 февраля сообщил он сам. По словам главы альянса, это произойдет осенью 2023 года.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост ближайшей осенью. Соответствующую информацию подтвердил сегодня сам глава организации.

Он также выразил уверенность в том, что НАТО на пост генсека найдет достойного человека.

При этом глава Североатлантического альянса не ответил на вопрос о том, готов ли он остаться на посту, если его об этом попросят представители стран-членов.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", по данным ряда источников, Йенс Столтенберг останется во главе НАТО до весны 2024 года.