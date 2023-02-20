Опубликовано: 20:48, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Представители стран Евросоюза слишком часто утверждают, что мониторинговая миссия ЕС в Армении носит гражданский характер, и это скорее свидетельствует об обратном, демонстрируя явное лукавство еврочиновников, считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Миссия ЕС в Армении разворачивается по стандартному сценарию политики Евросоюза на Кавказе и это не первый раз, когда Запад любыми способами желает закрепиться на территории союзной с Россией Армении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Здесь проявляется явное лукавство еврочиновников, которые при каждом удобном случае считают своим долгом напомнить об исключительно гражданском характере новой миссии, и в Москве видят в этом исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", передает РИА Новости.

Любыми путями Запад стремится выдавить из региона Россию, абсолютно не считаясь с ее ролью гаранта безопасности в регионе. Всячески игнорируются и негативные оценки этой инициативы, высказанные по этому поводу Азербайджаном, отметила Захарова, подчеркнув, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе остается комплекс договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Стороны наметили конкретные меры по реализации договоренностей, включающие разблокирование транспортных коммуникаций, делимитацию армяно-азербайджанской границы, налаживание контактов общественности двух стран, их парламентариев, и это - наиболее прямой путь оздоровления ситуации в регионе, которому Россия будет содействовать и дальше, - добавила Захарова.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", сегодня Совет Евросоюза официально заявил о запуске гражданской миссии в Армении, которая будет действовать в районах у границы с Азербайджаном и продлится два года. Половина из ста ее членов - безоружные наблюдатели, а ее основные цели - поддержка стабильности и доверия и создание условий для послевоенного урегулирования, говорится в заявлении.