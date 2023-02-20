Опубликовано: 17:54, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Минобороны Азербайджана и командующий Сил обороны Грузии поговорили в Баку о военном сотрудничестве. В частности, на встрече затрагивались перспективы взаимодействия в военно-технической и военно-образовательной сферах.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов и командующий Силами обороны Грузии Георгий Матиашвили провели встречу в Баку. Об этом говорится на сайте азербайджанского ведомства.

Главной темой переговоров стало развитие военного сотрудничества, в том числе военно-технические и военно-образовательные аспекты.



В ходе беседы Гасанов оценил высокий уровень взаимодействия Азербайджана, Грузии и Турции, а также отметил, что состоявшиеся в трехсторонние учения в Карсе очень важны с точки зрения повышения боеспособности государств.



В свою очередь, Матиашвили обратил внимание на то, что связи Баку, Тбилиси и Анкары в военной сфере повышает безопасность в регионе.



В Баку грузинская делегация также провела встречу с начальником Генштаба ВС Азербайджана. В частности, на переговорах Георгия Матиашвили и Керима Велиева обсуждалось, что страны должны чаще проводить совместные учения и рабочие встречи.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", осенью прошлого года азербайджанские, грузинские и турецкие бойцы спецназа провели показательные маневры в рамках международных учений "Кавказский орел - 2022" на полигоне Вазиани.

В минувшие выходные состоялась встреча президента Азербайджана и премьеров Армении и Грузии. Темой переговоров Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили стало будущее региона.