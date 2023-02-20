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ЕС расширил черный список против Ирана

ЕС расширил черный список против Ирана
Евросоюз ввел очередные антииранские санкции, существенно расширив свои черные списки. В них вошли еще 32 человека и две компании. Причина введения новых рестрикций - якобы совершаемые иранскими властями нарушения прав человека.

ЕС ввел новые санкции против Ирана, они связаны с якобы фактами нарушения прав человека. Документы размещены в "Официальном журнале ЕС".

Согласно им, в черный список вошли 32 человека, а также два юрлица.

Что касается физических лиц, то под рестрикции попали представители силовых структур, сотрудники судебной системы и системы исполнения наказаний.

Организации, попавшие под санкции, связаны с финансированием иранской полиции и сил безопасности.

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее в ООН выразили сомнения по поводу того, насколько законны санкции США против Ирана.

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