Опубликовано: 12:25, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава МИД Турции заявил, что Турция может продолжить контакты с Швецией и Финляндией по вступлению в НАТО. Это зависит от способности двух стран выполнить озвученные Турцией условия по противодействию терроризму.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что официальная Анкара готова к продолжению диалога с Финляндией и Швецией относительно их заявок с намерением вступить в Североатлантический альянс.

Соответствующее заявление было сделано после встречи с американским коллегой Энтони Блинкеном.

По его словам, одобрение Анкарой вступления данных стран в Альянс зависит от их договороспособности, от того насколько быстро и полно они смогут удовлетворить требования турецкой стороны.

Предыстория вопроса вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, что страны подали заявки на вступление в Альянс вечной прошлого года. Однако они были заблокированы турецкой стороной, потребовавшей выдать Турции ряд лиц, которым ранее было предъявлено обвинение в терроризме. Также отметим, что Турция осталась последней страной, не одобрившей вступления Швеции и Финляндии в НАТО из трех десятков членов Альянса. Последней из одобривших вступление стран в НАТО стала Венгрия.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что главы Швеции и Финляндии «за усилия по достижению мира» удостоились премии Эвальда фон Кляйста.