Опубликовано: 10:30, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Руководство Ирана опровергло сообщения СМИ о якобы обогащении урана до 84%. В Тегеране пояснили, что такие частицы с более высоким, чем планировалось, уровнем обогащения возникают естественным образом. Обогащение урана выше, чем 60%, Иран не осуществляет.

Публикации в СМИ о якобы обогащении Ираном урана до 84% не соответствуют действительности, сообщил представитель Организации по атомной энергии страны.

По словам Бехруза Камальванди, это чистый вымысел и искажение реальных фактов.

Он напомнил в интервью ISNA, что возникновение частиц с более высокой степенью обогащения - естественный процесс: при обогащении до 20% появляются частицы, обогащенные до 47%,. Соответственно, при обогащении до 60% может случаться то же самое.

Представитель ОАЭИ обратил особое внимание на то, что обогащение урана выше 60% в Иране пока не производится.

СМИ: Иран обогащает уран до 84%

Накануне Bloomberg, ссылаясь на источники, написало, что инспекторы МАГАТЭ, проведя проверку на прошлой неделе, обнаружили частицы урана, обогащенные до 84% - это максимальный уровень, когда-либо достигавшийся в ИРИ.

Уровень обогащения урана, необходимый для ядерного оружия, - 90%.

В публикации отмечалось, что специалисты МАГАТЭ должны выяснить, произошло ли такое обогащение преднамеренно или стало следствием случайного накопления урана в трубах между центрифугами.

МАГАТЭ обсуждает с Ираном рекордное обогащение

В МАГАТЭ прокомментировали сообщения СМИ, заявив, что знают о проблеме. Его глава Рафаэль Гросси пояснил, что агентство обсуждает ее с Тегераном, результаты консультаций передадут руководству агентства.

Как сообщал "Вестник Кавказа", накануне премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие.