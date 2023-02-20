Совет Безопасности ООН принял решение отменить запланированные на понедельник,20 февраля дебаты по предложению Палестины осудить решение правительства о расширении поселений.
Это произошло после того, как американская администрация достигла взаимопонимания с Палестиной.
Было установлено, что израильская сторона не была непосредственным участником строительства. Исключение составило заявление Израиля о том, что не будет производиться внепланового нового строительства. Также страна не будет возводить новые аванпосты в том случае, если не будет новых нападений с палестинской стороны. Соответственно Штаты не будут накладывать вето на Совбез.
Позиция США
Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома прокомментировала поселенческую политику израильской стороны. «Официальный Вашингтон встревожен политикой правительства Израиля, направленной на активизацию поселенческой деятельности», - сказала она.