Опубликовано: 6:45, 20 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Совбез ООН отменил назначенные на понедельник дебаты по предложению Палестины осудить решение правительства о расширении поселений. Это произошло в связи с тем, что Вашингтон смог достичь взаимопонимания с палестинской администрацией

Совет Безопасности ООН принял решение отменить запланированные на понедельник,20 февраля дебаты по предложению Палестины осудить решение правительства о расширении поселений.

Это произошло после того, как американская администрация достигла взаимопонимания с Палестиной.

Было установлено, что израильская сторона не была непосредственным участником строительства. Исключение составило заявление Израиля о том, что не будет производиться внепланового нового строительства. Также страна не будет возводить новые аванпосты в том случае, если не будет новых нападений с палестинской стороны. Соответственно Штаты не будут накладывать вето на Совбез.

Позиция США

Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома прокомментировала поселенческую политику израильской стороны. «Официальный Вашингтон встревожен политикой правительства Израиля, направленной на активизацию поселенческой деятельности», - сказала она.