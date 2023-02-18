Опубликовано: 19:14, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

На Мюнхенская конференции по безопасности впервые прошла встреча руководителей всех трех республик Южного Кавказа – президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Темой встречи стало будущее региона – обеспечение безопасности и стабильного мира, гарантирующего всеобщее развитие.

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности состоялась панельная дискуссия "Передвигая горы? Обеспечение безопасности на Южном Кавказе", в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Отметим, что Пашинян был включен в число участников мероприятия в последний момент, после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Позиция Азербайджана

Ильхам Алиев, открывая дискуссию, подчеркнул, что она является историческим событием, поскольку впервые на одной международной площадке для непосредственного диалога собрались лидеры всех трех республик Южного Кавказа.

Президент Азербайджана подчеркнул, что в настоящее время в мире полностью изменилась геополитическая картина, возникли как проблемы с традиционными торговыми взаимоотношениями, так и возможности для нового развития транспортной инфраструктуры в регионе. Он обратил внимание, что многие транспортные потоки, изменив прежнее направление, теперь идут через Азербайджан – страну, активно инвестирующую в региональную инфраструктуру.

Говоря о политических отношениях на Южном Кавказе, Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Армения обязаны продемонстрировать всему миру возможность прекращения насилия, подписать мирный договор и тем самым показать пример, как переворачивать трагические страницы истории.

"Мы знаем, что такое война и какие разрушения и страдания она приносит народам. Поэтому мы хотим мира в Евразии. Я думаю, что Азербайджан и Армения должны продемонстрировать, как прекращается долгосрочное противостояние. Взаимной ненависти и враждебности должен прийти конец. Сейчас мы работаем над мирным договором, и надеюсь, мы заключим его как можно раньше"

– Ильхам Алиев

Вопрос Карабаха

Также Ильхам Алиев призвал иностранные государства уважать территориальную целостность Азербайджана и использовать правильное название – Карабахский экономический район, где находится армянское население, а его устаревшее наименование убрать из практики. Он обратил внимание, что в реальности четко разделены и не пересекаются два переговорных направления – урегулирование отношений Азербайджана с Арменией и реинтеграция этнического населения Карабаха в азербайджанское общество и государство.

Особо президент Азербайджана отметил, что Баку ни в коем случае не будет контактировать с нелегально проникнувшими в Карабах иностранными гражданами. Азербайджанские власти готовы к практическим контактам с армянским населением Карабахского экономического района, но не с криминальным олигархом Рубеном Варданяном, который находится сейчас в Ханкенди.

"Мы начнем взаимодействие с армянским сообществом в Карабахе лишь тогда, когда криминальный олигарх, вовлеченный в операции по отмыванию денег, Варданян будет депортирован с территории Азербайджана"

– Ильхам Алиев

Ложь Армении

При этом Никол Пашинян не стал после Ильхама Алиева говорить о мире, а начал вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, озвучивая фейковые обвинения в "блокаде" Лачинской дороги, по которой ежедневно проезжают десятки машин с гуманитарными грузами и мирными жителями, а российские миротворцы не пропускают по ней только оружие и боевиков, которые ранее Ереван завозил в Карабахский экономический район Азербайджана.

Ильхам Алиев, опровергая ложь Никола Пашиняна о "блокаде", напомнил и о том, что упомянутый ранее Рубен Варданян каким-то образом перемещается между Ханкенди и Арменией, и о том, что с 12 декабря по Лачинской дороге проехали порядка 2000 машин и почти 100 человек вывез в Армению на лечение МККК.

"Можно ли в целом говорить о "блокаде" с такой статистикой? Если простые армяне захотят воспользоваться Лачинской дорогой, им никто не будет препятствовать"

– Ильхам Алиев

Где санкции против Армении?

Затем азербайджанский лидер напомнил участникам Мюнхенской конференции по безопасности, что Запад за три десятилетия оккупации Арменией территорий Азербайджана не вводил никаких санкций против агрессора.

"Армения оккупировала 20% наших территорий, нарушала международное право, не выполняла резолюции Совбеза ООН в течение 27 лет, но никаких санкций против Армении не было. Мы всегда просили о санкциях против Армении, чтобы избежать войны. Мы ждали, что работа Минской группы ОБСЕ принесет результаты. Мы ждали, что СБ ООН будет уважать собственные резолюции. Но мы увидели, что прогресса нет. Сложилось общее понимание, что этот конфликт заморожен", - озвучил Ильхам Алиев исторические факты.

"Мы доказали, что конфликт не заморожен. Нам пришлось воевать и пожертвовать 3 тыс жизней, чтобы восстановить наше достоинство, нашу территориальную целостность и справедливость, выполнить резолюции СБ ООН. Мы не можем вырывать из контекста сегодняшнюю ситуацию в Карабахе или нашу коммуникацию с армянским сообществом, забывать 30 лет оккупации и то, что территория размером с Ливан абсолютно разрушена. Причем разрушена не чужаками, а нашими соседями, оккупировавшими наши земли, сделавшими бездомными миллионы азербайджанцев, уничтожившими 65 из 67 мечетей и надругавшимися над ними", - сказал президент Азербайджана.

"Мы прогнали их со своей земли – а теперь они умоляют о справедливости и они обвиняют нас в оккупации. Они, которые оккупировали наши территории в течение 30 лет. Еще одну вещь нельзя забывать: Трехстороннее соглашение от ноября 2020 года де-факто является актом капитуляции Армении. Мы воевали, и результаты войны были приняты международным сообществом, а также армянским обществом. Лучшим показателем этого стало то, что армянское население переизбрало премьер-министра – оно дало ему мандат на мир. Поэтому нам нужно смотреть в будущее"

– Ильхам Алиев

Завершая свою речь, президент Азербайджана еще раз отметил историчность сегодняшней дискуссии, на которой собрались лидеры всех трех республик Южного Кавказа.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что личная встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Мюнхене продлилась всего час. На этих переговорах азербайджанский лидер предложил установить КПП на границе двух стран в Лачинском и Зангезурском коридорах.