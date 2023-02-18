Опубликовано: 16:18, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Мюнхене, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, прошли личные переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена. Тема встречи – подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Сегодня в Мюнхене, на полях Мюнхенской конференции по безопасности, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Изначально встреча отсутствовала в расписании конференции, однако накануне, после дополнительных согласований Пашинян согласился на переговоры в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкена.

С азербайджанской стороны переговоры лидеров двух стран сопровождают глава МИД АР Джейхун Байрамов и помощник президента Хикмет Гаджиев, с армянской - глава МИД Арарат Мирзоян и секретарь Совбеза Армен Григорян.

После совместного фотографирования встреча продолжилась в полностью закрытом режиме, ни Ильхам Алиев, ни Никол Пашинян не сделали предварительных публичных заявлений.

Переговоры продлились всего около часа и завершились в 17:00 по московскому времени также без каких-либо публичных заявлений.

Встреча прошла на фоне заявления Никола Пашиняна о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. При этом в армянской версии документа содержатся принципиально неприемлемые положения, касающиеся внутренних дел Азербайджана.

Алиев и Пашинян в Мюнхене

Также сегодня Ильхам Алиев и Никол Пашинян будут участвовать в совместной с премьер-министром Ираклием Гарибашвили панельной дискуссии по обеспечению безопасности на Южном Кавказе. Участвовать в ней Пашинян согласился только после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о скором прибытии в Армению 100 членов наблюдательной миссии ЕС, в которой будут размещены силовики из Франции и Германии.