Опубликовано: 15:46, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Азербайджане зафиксирован значительный рост туристов из стран Центральной Азии – за минувший год он вырос почти в пять раз, показывают данные статистики, сообщили в Госагентстве Азербайджана по туризму.

За минувший 2022 год туристы из стран Центральной Азии продемонстрировали значительный рост интереса к поездкам в Азербайджан – Госагенство страны по туризму зафиксировало почти пятикратный, а 4,75 раза, рост таких визитов по сравнению с пандемийным 2021 годом.

Максимальный рост активности показали туристы из Узбекистана – их число за год увеличилось до 26 309 человек, показав за год рост в 6,2 раза. На втором месте Казахстан – в Азербайджане побывали 30 350 человек из этой страны, за год их число увеличилось в 4,3 раза. Гости из Туркменистана продемонстрировали рост в 4,08 раза, до 11 188 человек. Значительно меньше было отдыхающих из Кыргызстана - 3 240 человек, хотя рост их числа за год больше в 3,87 раза). Замыкают пятерку гости из Таджикистана – за год Азербайджан посетили 2 736 человек, что в 3,33 раза больше, чем годом ранее, передает Тренд.

В целом за пять лет Азербайджан посетило 411 141 иностранцев: больше всего, 167 052 визитера - из Казахстана, 119 201 – из Туркменистана, 96 278 из Узбекистана, 15 467 – из Кыргызстана и 13 143 туриста из Таджикистана.

Всего в 2022 году Азербайджан посетили 1 602 600 иностранных туриста, что более чем вдвое превышает показатель 2021 года, 790 062 человека.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что первое место по количеству визитов в Азербайджан занимают путешественники из России (27,9%). В топ-5 также входят туристы из Турции (19,5%), Ирана (10,6%), Саудовской Аравии (6%) и Грузии (6%).