Опубликовано: 11:00, 18 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уже на следующей неделе в Армению прибудет долгосрочная миссия Евросоюза, в состав которой войдут около ста полицейских из стран ЕС, сообщила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз не оставляет попыток подобраться к Южному Кавказу, выступив в роли миротворца в урегулировании послевоенных отношений между Баку и Ереваном – уже на следующей неделе ЕС направит в Армению миссию в составе 100 человек, сообщила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Накануне она встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, после чего написала в своем аккаунте в одной из соцсетей, что ЕС является надежным партнером Армении, и на следующей неделе в Армению будет направлена миссия в составе 100 человек, способствующая миру и стабильности, передает РИА Новости.

Глава Еврокомиссии не преминула напомнить, что Европа приветствует прогресс, достигнутый в области демократических реформ, и намерена и дальше развивать экономические инвестиции в регион Южного Кавказа.

Ранее МИД России прокомментировал запуск новой посреднической миссии ЕС в Армении, подчеркнув, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза лишь обострит геополитическое противостояние в регионе, а попытки ЕС потеснить посреднические усилия России в Закавказье способны нанести ущерб коренным интересам азербайджанцев и армян и возвращению мира в регион.

Ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники, - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, главы МИД ЕС на заседании 23 января одобрили создание гражданской миссии в Армении для содействия стабилизации в приграничных районах, укреплению доверия и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ожидается, что мандат миссии составит два года, ее оперативный штаб разместится в Армении.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что накануне на полях Мюнхенской конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Евросовета Шарль Мишель провели переговоры, в ходе которых обсудили послевоенное урегулирование между Баку и Ереваном и миссию ЕС в Армении.