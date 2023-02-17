Опубликовано: 22:00, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня все восемь стадионов, подготовленных для футбольного турнира, пустуют. Катарские стадионы представляют собой великолепные архитектурные сооружения, и у каждого свой уникальный дизайн. Поскольку Катар небольшая страна, у нее нет острой необходимости в таком количестве арен после чемпионата.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в декабре прошлого года сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу, обыграв в финале команду Франции на стадионе "Лусаил" в Дохе.

Поскольку Катар небольшая страна, у нее нет острой необходимости в таком количестве арен после чемпионата. По данным Euronews, изначально целью Верхового комитета по проведению и наследию чемпионата мира было оставить устойчивое наследие после мундиаля. То есть все восемь стадионов будут каким-то образом задействованы.

Стадион ”Халифа”

Стадион ”Халифа”, где Япония вышла в 1/8 финала, обыграв Испанию, был построен до того, как Катар выиграл возможность проведения чемпионата. Он так и будет служить площадкой для национальной команды страны и принимать другие крупные спортивные мероприятия, благодаря возможности проведения в нем различных турниров.

Стадион ”974”

На стадионе ”974” прошли запоминающиеся матчи, соответствующие его поражающему воображение дизайну. Аргентина вышла из группового этапа, обыграв Польшу со счетом 2:0, а Бразилия разбила сборную Южной Кореи в 1/8 финала, победив со счетом 4:1, благодаря голам Винисиуса Жуниора и Ришарлисона. Стадион получил название благодаря 974 транспортным контейнерами, которые были использованы для его строительства. Площадку назвали первым в мире ”передвижным стадионом”, поскольку она может быть разобрана и собрана в любой точке мира. Предполагалось, что после Чемпионата мира стадион будет передан другой стране. С тех пор Катар объявил о проведении других крупных спортивных мероприятий в ближайший год, и, вероятно, ему еще понадобится стадион "974".

Стадион останется в стране чуть дольше, чем мы думали, поскольку Катар будет принимать Азиатский кубок-2024, стадион будет задействован для его проведения. Наверное, большая часть стадионов с Чемпионата мира останется для нового турнира

- говорит Митч Фили, эксперт по ближневосточному футболу.

”Ахмед бин Али” и ”Эль-Джануб”

Вместимость стадионов ”Ахмед бин Али” и ”Эль-Джануб” будет сокращена наполовину. Катар отдаст около 40 тыс. мест африканским странам к югу от Сахары для улучшения футбольной инфраструктуры. Лига звезд Катара продолжит играть на обоих стадионах. Несмотря на сокращение посадочных мест ряда стадионов, их качество будет сохранено.

Эти стадионы - золотой стандарт для спортивных сооружений. Они послужат ориентиром для грядущих чемпионатов. Это часть нашего наследия. Катар все время говорил миру о том, что каждый стадион оставит свой след. Азиатский кубок - подтверждение наших слов о том, что каждая из спортивных площадок используется, что они принимают турниры после Чемпионата мира”,

- объясняет Марио Зрауниг, менеджер по эксплуатации стадиона ”Ахмед бин Али”.

”Эдьюкейшн сити”

Стадион ”Эдьюкейшн сити” многим запомнился по матчу, в ходе которого команда Марокко выбила Испанию из чемпионата в 1/8 финала по серии пенальти. Стадион получил название по месту расположения и останется частью образовательного центра Катара, где расположены университетские корпуса и различные учреждения. Рядом со стадионом находится три спортивных павильона мирового уровня: для плавания, видов спорта в помещении и легкой атлетики. Этот район - перспективное место для международных студентов, которые намерены обучаться на Ближнем Востоке.

”Лусаил” и ”Эль-Байт”

На стадионах ”Лусаил” и ”Эль-Байт” прошли одни из самых запоминающихся игр турнира. ”Лусаил” войдет в историю, как место, где легенда Аргентины Лионель Месси получил Кубок мира. Обе спортивные площадки станут общественными центрами, где будут располагаться отели, торговые центры и кафе. Спортивный госпиталь будет построен на территории стадиона ”Эль-Байт” в городе Эль-Хаур. Он сохранит традиционный вид шатра, который ассоциируется с культурой Катара.

Катар намерен сдержать свое слово: все восемь стадионов Чемпионата мира будут задействованы. Благодаря таким проектам, как спортивный госпиталь, и за счет обеспечения возможностей для собственной спортивной лиги, Катар собирается по максимуму использовать ультрасовременные сооружения, чтобы наследие Чемпионата мира 2022 продолжало жить десятилетиями.