Иран усиливает ядерную программу

В ЕС обеспокоены тем, что Иран продолжает развивать ядерную программу и ведет закупку центрифуг для обогащения урана, рассказал источник в европейской внешнеполитической службе.
По его словам, в ЕС видят, что развитие иранской ядерной программы активно продолжается, Тегеран приобретает новые центрифуги для обогащения урана, а также другую необходимую технику. В Евросоюзе такая ситуация вызывает серьезное беспокойство.
Он отметил, что встречи с иранской стороной невозможны на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как представители Тегерана не присутствуют на конференции.
Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Иране стартовала разработка крупнейшего в стране месторождения урана в провинции Йезд. Иран будет отправлять добытый на этом месторождении уран на очистку и производить из него ядерное топливо.