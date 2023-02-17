Иран усиливает ядерную программу

Опубликовано: 13:24, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Иран продолжает развитие ядреной программы и закупает центрифуги для обогащения урана. Это вызывает беспокойство в Евросоюзе.

В ЕС обеспокоены тем, что Иран продолжает развивать ядерную программу и ведет закупку центрифуг для обогащения урана, рассказал источник в европейской внешнеполитической службе.

По его словам, в ЕС видят, что развитие иранской ядерной программы активно продолжается, Тегеран приобретает новые центрифуги для обогащения урана, а также другую необходимую технику. В Евросоюзе такая ситуация вызывает серьезное беспокойство.

Он отметил, что встречи с иранской стороной невозможны на полях Мюнхенской конференции по безопасности, так как представители Тегерана не присутствуют на конференции.

Ранее «Вестник Кавказа» сообщал, что в Иране стартовала разработка крупнейшего в стране месторождения урана в провинции Йезд. Иран будет отправлять добытый на этом месторождении уран на очистку и производить из него ядерное топливо.