Генсек НАТО: противостояние с РФ будет долгим

Опубликовано: 10:52, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Глава Североатлантического альянса выразил уверенность в том, что противостояние с Россией будет долгим. Однако отметил, что все может измениться в любую секунду.

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что противостояние Альянса и РФ может продолжаться долгие годы. В то же время он воздержался от предсказаний конкретных сроков, так как все может измениться в любую секунду.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО всегда старается выйти на конструктивный диалог с Россией.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в США раскрыли механизм санкционного давления на РФ, который действует не одномоментно и нацелен на постепенное ослабление военного потенциала российской стороны.