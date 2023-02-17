Помощь в виде $1 миллиарда соберут для Турции

Опубликовано: 10:05, 17 фев 2023 (UTC+3 MSK)

ООН призвала собрать $1 млрд для преодоления последствий стихийных бедствий в Турции.

Собрать $1 млрд для пострадавших в результате землетрясения в Турции предложили в Организации объединенных наций, пишет пресс-служба управления ООН по координации гумвопросов.

Там отметили, что в помощи сегодня нуждаются пять млн человек, которые пострадали от стихийного бедствия. Именно поэтому ООН экстренно призвала собрать $1 млрд, которые будут направлены Турции.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в результате мощного землетрясения в Турции погибли свыше 40 тыс человек.