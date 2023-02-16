Казахстан установит электронную очередь на границах с соседями

Опубликовано: 14:56, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Новое оборудование для электронной очереди КПП появится на границах Казахстана с соседними странами.

Границы Казахстана с Узбекистаном, Туркменистаном и Китаем оснастят современным оборудованием для электронной очереди КПП, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов республики.

Обслуживанием данной системы будут заниматься местные специалисты сервиса бронирования "CarGoRuqsat" АО "Информационно-учетный центр" Минфина Казахстана.

Как заявили в самом ведомстве, введение сервиса в работу будет происходить постепенно. Так, с 15 и 20 февраля запустятся пункты "Бахты" и "Майкапчагай" на границе с Китаем, 22 февраля - пункт "Темир-Баба" (Туркменистан) и 27 февраля – "Тажен" (Узбекистан).

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", Казахстан ратифицировал законопроект об упрощении торговли с третьими странами.