В Агдам переедут 40 тыс человек

В освобожденный город Агдам вскоре смогут переехать 40 тыс граждан Азербайджана, активно идет создание необходимой инфраструктуры, территорию продолжают расчищать от мин.

В 2026 году население Агдама превысит 40 тыс человек, рассказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Азербайджана Овсат Гамидов.

Безопасность прежде всего

Он сообщил, что 42 тыс человек смогут переехать в Агдам и близлежащие села к концу 2026 года. Сегодня продолжается разминирование территорий - в селах Агдамского района еще не обезврежены 50 тыс мин. Полное разминирование - неотъемлемое условие заселения Агдама.

В городе за два года произошло 64 случая разрыва мин, напомнил Начальник отдела очистки и исследований Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмаилов.

Дороги, электричество, дома

Для того, чтобы через три года вернуть жителей в Агдам, уже сегодня активно ведутся работы по созданию инфраструктуры.

Практически завершена прокладка линий электропередач в Агдаме, вскоре начнется строительство жилых массивов. Первый жилой квартал Агдама примет 4 977 граждан, будут построены 1 139 квартир. Второй квартал будет чуть больше - в 1 261 квартире с комфортом разместятся 5 510 человек.

Также Овсат Гамидов рассказал на заседании Рабочей группы по вопросам градостроительства в Агдаме, что проекты 59 км внутригородских дорог и коммуникационных линий проходят экспертизу.

Восстанавливается не только город Агдам. «Завершена подготовка проектов сел Хыдырлы, Сарыджаллы. Для начала строительных процессов поэтапно обеспечиваются работы. <…> Генеральный план Кенгерли также готовится», - поделился глава Службы восстановления.

Регион "зеленой энергии"

Он напомним, что Карабахский экономический район - зона «зеленой энергии», в связи с этим в Агдаме появится централизованная система отопления. Уже разработана концепция котельных и заключен договор на подготовку рабочих эскизов проекта.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что Агдаме будет возведен Олимпийский комплекс, Генплан города уже готов.

Агдам – будущий бизнес-центр Карабаха

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что власти Азербайджана планируют восстановить Агдама во всех его прежних экономических функциях – как промышленный и сельскохозяйственный центр Карабаха.

"В советские времена Агдам был одним из крупнейших городов в регионе, с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Он имел значительную промышленную инфраструктуру, большей частью специализировавшуюся на переработке сельхозпродукции, но не только. По всему Советскому Союзу был известен, например, портвейн "Агдам", местный бренд", - прежде всего напомнил он.

"На данный момент по имеющемуся восстановительному плану Агдам и его население только в городской части будет составлять 100 тысяч человек после завершения всех работ по восстановлению города – больше, чем в советское время. За ним будет сохранена роль и промышленного центра, и сельскохозяйственного. Земли Агдамского района известны плодородием, на них возможно возобновление виноградарства и выращивания зерновых культур", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"В Агдаме уже начал формироваться промышленный городок по той кластерной модели, которую Азербайджан активно применяет в регионах в последние годы. У этого городка, созданного непосредственно в Агдаме, уже есть резиденты. По мере того, как люди будут заселять Агдам, а государство – восстанавливать регион, бизнес-активность в городе будет только возрастать. Важно, что неподалеку уже работают два аэропорта – в Физули и Зангилане, а в ближайшее время будет введена в строй железная дорога Барда-Агдам, которая свяжет возрождаемый город с транспортной сетью республики. Строительство транспортной инфраструктуры позволит Агдаму полноценно включить в экономику страны и международную систему транзита", - отметил эксперт.

Путь к возрождению Агдама

Экономист рассказал о том, какие работы предстоит провести государству для возрождения Агдама. "В настоящее время ведутся первоочередные работы по разминированию территорией и строительству дорог. Помимо этого, конечно, в город необходимо провести все необходимые для жизни виды коммуникаций, включая электроэнергию, водоснабжение, газ и канализацию. Все это составляет первый этап. Второй этап – это возведение зданий для предприятий в промышленных кластерах, для проживания будущих агдамцев и для социальной инфраструктуры – школы, детские сады и больницы. Кстати, первую школу в Агдаме скоро сдадут в эксплуатацию", - поведал Ровшан Ибрагимов.

"Затем будет построена спортивная инфраструктура. Азербайджанский футбольный бренд "Карабах" представляет Агдам, и городу необходим стадион, где в перспективе "Карабах" будет проводить домашние матчи. В целом, учитывая современные требования, город будет модернистским, в нем будут применяться все новейшие высокие технологии. Агдам станет "зеленым городом", свободным от использования традиционных энергоресурсов. Также он будет "умным городом", восстановленным с учетом лучшего опыта других стран", - заключил эксперт.