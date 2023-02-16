Какие продукты могут спровоцировать депрессию

Опубликовано: 2:00, 16 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Ультра-обработанные продукты (УОП) могут спровоцировать самые разнообразные заболевания в связи с негативным воздействием на метаболизм. Однако об их воздействии на психическое здоровье до сих пор было известно мало.

Этот аспект был рассмотрен в недавно проведенном исследовании: у молодых итальянцев, участвовавших в эксперименте, была установлена связь между употреблением УОП и симптомами депрессии, что указывает на необходимость дальнейших изысканий на этом направлении, пишет News Medical.

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С плохим качеством еды связаны многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, некоторые виды рака, а также сопряженные с обменом веществ и ожирением. Молодые люди больше подвержены риску в связи с привлекательностью и доступностью УОП, а также более напряженным образом жизни, малоподвижностью и недосыпанием.

Ультра-обработанные продукты

В рамках классификации NOVA УОП в категории продуктов, ”характеризующихся содержанием небольшого количества или отсутствием натуральных ингредиентов, дополненных химическими добавками и консервантами для продления срока годности и обладающих ярко выраженными вкусовыми качествами (за счет усилителей вкуса, красителей, эмульгаторов, ненатуральных подсластителей, загустителей и стабилизаторов консистенции)”.

Такое подробное описание необходимо, чтобы продемонстрировать, как ориентированные на рынок исследователи придумали продукты питания, совершенно не полезные, но при этом пользующиеся огромным спросом со стороны молодых людей, которым не хватает знаний и выдержки, чтобы контролировать свои эмоции, подавлять пищевые пристрастия и откладывать их удовлетворение.

Новое исследование

Тогда как УОП составляют пятую часть потребляемых калорий в средиземноморских странах, их доля доходит до 80% в таких странах как США, Канада и Австралия. Результаты нового исследования демонстрируют, что опасность УОП заключается не только в их малой пищевой ценности.

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, рассматривает связь УОП и симптомов депрессии в группе молодых итальянцев. Работа под названием ”Средиземноморье: здоровое питание, старение и образ жизни” исследует взаимосвязь между образом жизни и неинфекционными заболеваниями в средиземноморских странах.

Всем 735 участникам исследования родом из итальянской Катании до 35 лет. Благодаря опросникам по частоте приема пищи были собраны данные о более чем ста потребляемых продуктах питания и напитках.

Результаты исследования

Ученые выяснили, что не состоящие в браке и физически активные молодые люди употребляют большее количество УОП. Также демонстрировали высокое потребление УОП, те, кто отказался от средиземноморского рациона, представленного натуральными продуктами, в том числе цельнозерновыми, орехами, молочной продукцией, бобовыми, оливками, виноградом и другими фруктами, овощами и рыбой, вином и оливковым маслом.

Высокие уровни употребления УОП показала группа испытуемых с высоким уровнем потребления микроэлементов и натрия, а также в целом более высоким общим потреблением продуктов питания, в том числе и обработанных. В этой группе потребление фруктов, зерновых продуктов, овощей, бобовых, молочной продукции и оливкового масла оказалось ниже.

В ходе исследования было установлено, что чрезмерное потребление УОП в два раза повышает риск развития симптомов депрессии, несмотря на компенсацию энергозатрат. При этом на корреляцию не влияют такие факторы, как возраст, пол, род занятий и физическая активность. У тех, кто употребляет большое количество УОП, симптомы депрессии проявляются в три раза чаще чем у тех, кто придерживается средиземноморского рациона.

Каковы последствия

Результаты исследования показали, что высокие уровни потребления УОП связаны с большим риском развития депрессии. И это верно, в том числе и с учетом пищевой ценности рациона. Средиземноморский рацион считается здоровым. При этом более тщательное его соблюдение не компенсирует чрезмерное потребление УОП, и даже повышает риски появления симптомов депрессии. Это означает, что остальные компоненты рациона увеличивают воздействие УОП на психическое здоровье.

Новое исследование подтверждает более раннее, проведенное среди французов, когда было установлено, что частота проявления депрессивных симптомов возрастает на 20% при увеличении потребления УОП на 10%. Риск развития депрессии в целом возрастает на 33% при большем количестве УОП в рационе. Другие исследования, проведенные в США и Бразилии, демонстрируют аналогичную корреляцию.

Риск для молодых

Молодые люди более подвержены рискам в связи с более напряженным образом жизни, отсутствием свободного времени и ограниченностью бюджета. Все эти факторы заставляют их делать выбор в пользу более ”удобных”, вкусных и дешевых УОП, а не полезных продуктов.

Возможно, всё дело в высоком содержании рафинированных сахаров и трансжиров в большинстве УОП. Повышенная энергетическая ценность нарушает тонко устроенную физиологию тела, оказывая воздействие на метаболизм и вызывая клеточные нарушения. В результате, ткани и клетки разрушаются и даже умирают.

Одним из механизмов, посредством которого УОП оказывают воздействие, может быть окислительный стресс: высокий уровень глюкозы в клетках провоцирует усиленное окисление, тем самым нарушая работу митохондрий. Более того, большое содержание живых кислот угнетает эндоплазматический ретикулум, повреждает клеточные мембраны, активируя окислительные и воспалительные процессы на генном уровне.

УОП содержат мало клетчатки, что также ведет к нарушению регуляторных систем организма за счет подавления микробиома кишечника. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению состояния иммунитета, целостности ”кишечного барьера”, попаданию бактерий в кровоток и хроническим воспалительным процессам. Данный процесс также может затронуть работу оси ”кишечник-мозг”, которая косвенно влияет на мозговые нейромедиаторы.

Влияние на мозг и психику

Кроме того, дисбактериоз, оказывая воздействие на аминокислоты и гормоны в кишечнике, также влияет и на мозг. Взаимосвязанные уровни данных веществ могут усиливать пагубное пристрастие к нездоровой пище, в том числе и УОП, провоцировать переедание и блокировать самоконтроль. Всё это может быть связано с депрессивными симптомами.

Не стоит также игнорировать и влияние пищевых добавок, которые в огромных количествах содержатся в УОП, поскольку они вызывают повреждения нейронов и дисбактериоз, разрывая взаимосвязанность между количеством потребленных калорий и работой кишечника, что приводит к воспалению кишечника и окислительному стрессу. Всё это приводит к ухудшению здоровья и увеличивает риски развития депрессии и нарушения когнитивных функций из-за прямой или косвенной нейротоксичности.

Результаты исследования не говорят о том, что УОП всегда провоцируют депрессию, однако их употребление как ”удобной” еды группами риска (в частности, молодыми людьми с признаками аффективных расстройств) может создать своего рода замкнутый круг, усиливая пагубное воздействие на здоровье мозга, что приводит к депрессии.

- говорят авторы исследования.

Дальнейшие исследования необходимы, чтобы подтвердить данную связь и обозначить ее масштабы, а также определить влияние непитательных компонентов УОП на психическое здоровье.