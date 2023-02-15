Генсек НАТО совершит "визит солидарности" в Турцию

Опубликовано: 23:25, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Йенс Столтенберг сообщил о предстоящей поездке в Анкару.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг совершит визит в Турцию 16 февраля, заявление прозвучало в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов альянса, пишет издание "Анадолу".

Как отметил Столтенберг, визит носит в себе характер солидарности и поддержки Турции в связи с мощным землетрясением на юго-востоке страны.

В рамках приезда генсек встретится с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Он добавил, что сегодня организация скорбит вместе с Турцией и намерена поддержать Анкару.

Напомним, как писал ранее "Вестник Кавказа", в результате землетрясения в юго-восточной части Турции, которое произошло 6 февраля, погибли свыше 35 тыс человек.