В Грузии опустят цены на лекарства

Власти Грузии удешевят свыше 800 лекарственных препаратов.
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил о снижении стоимости свыше 800 препаратов для лечения хронических и онкологических заболеваний на 40%.
"С сегодняшнего дня на медикаменты задействованы референтные цены. В результате более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний подешевеют еще в среднем на 40%", - цитирует его Sputnik Грузия.
Он подчеркнул, что другие группы препаратов также подвергнутся введению референтных цен.
Ранее, как писал "Вестник Кавказа", тбилисские пенсионеры будут получать лекарства за счет властей столицы.