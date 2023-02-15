В Грузии опустят цены на лекарства

Опубликовано: 22:45, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Грузии удешевят свыше 800 лекарственных препаратов.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили объявил о снижении стоимости свыше 800 препаратов для лечения хронических и онкологических заболеваний на 40%.

"С сегодняшнего дня на медикаменты задействованы референтные цены. В результате более 800 медикаментов для лечения хронических и онкологических заболеваний подешевеют еще в среднем на 40%", - цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что другие группы препаратов также подвергнутся введению референтных цен.

Ранее, как писал "Вестник Кавказа", тбилисские пенсионеры будут получать лекарства за счет властей столицы.