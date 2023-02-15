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Швейцария тоже вводит ценовой потолок на нефтепродукты из России

Швейцария тоже вводит ценовой потолок на нефтепродукты из России
Потолок цен на российские нефтепродукты, введенный ЕС, решила принять для себя Швейцария. Предельная стоимость мазута - $45, бензина - $100.

Швейцария будет придерживаться потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, который был введен Евросоюзом. Такое решение принял Федеральный совет (правительство) страны.

В ведомстве напомнили, что ЕС ввел предельные цены на нефтепродукты из России 4 февраля, и сегодня Берн присоединяется к ним.

Таким образом, теперь Швейцария может транспортировать российский мазут только если его цена не превышает $45. Допустимый уровень для бензина и дизельного топлива составляет $100.

Напомним, Швейцария не входит в состав ЕС, однако ее власти присоединяются к антироссийским санкциям, которые устанавливает Брюссель.

Как сообщал "Вестник Кавказа", первого февраля начали действовать ответные меры Москвы против потолка цен на российскую нефть.

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