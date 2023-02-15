Швейцария тоже вводит ценовой потолок на нефтепродукты из России

Опубликовано: 18:53, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Потолок цен на российские нефтепродукты, введенный ЕС, решила принять для себя Швейцария. Предельная стоимость мазута - $45, бензина - $100.

Швейцария будет придерживаться потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, который был введен Евросоюзом. Такое решение принял Федеральный совет (правительство) страны.

В ведомстве напомнили, что ЕС ввел предельные цены на нефтепродукты из России 4 февраля, и сегодня Берн присоединяется к ним.

Таким образом, теперь Швейцария может транспортировать российский мазут только если его цена не превышает $45. Допустимый уровень для бензина и дизельного топлива составляет $100.

Напомним, Швейцария не входит в состав ЕС, однако ее власти присоединяются к антироссийским санкциям, которые устанавливает Брюссель.

Как сообщал "Вестник Кавказа", первого февраля начали действовать ответные меры Москвы против потолка цен на российскую нефть.