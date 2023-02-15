НАТО расширит военную помощь Грузии и Молдавии

Опубликовано: 16:58, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Вместе с Грузией и Молдавией на поддержку НАТО в данном вопросе сможет рассчитывать Босния и Герцеговина.

Страны НАТО нарастят военную помощь Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине. Соответствующая договоренность была достигнута на сегодняшнем заседании, в котором участвовали главы Минобороны стран Североатлантического альянса.



В НАТО отметили, что приняли такое решение, чтобы укрепить оборонные способности Тбилиси, Кишинева и Сараево.



Помимо этого, участники заседания утвердили новую концепцию военного планирования, учитывающую угрозы со стороны Китая, России и терроризма.



В НАТО ожидают, что благодаря новой концепции все входящие в альянс страны смогут обеспечить надежную оборону в изменившейся реальности. Данный вопрос будет вынесен на повестку саммита в Литве, добавили в организации.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", несколько дней назад лидеров Швеции и Финляндии наградили за решение стать членами НАТО.