НАТО расширит военную помощь Грузии и Молдавии

Страны НАТО нарастят военную помощь Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине. Соответствующая договоренность была достигнута на сегодняшнем заседании, в котором участвовали главы Минобороны стран Североатлантического альянса.
В НАТО отметили, что приняли такое решение, чтобы укрепить оборонные способности Тбилиси, Кишинева и Сараево.
Помимо этого, участники заседания утвердили новую концепцию военного планирования, учитывающую угрозы со стороны Китая, России и терроризма.
В НАТО ожидают, что благодаря новой концепции все входящие в альянс страны смогут обеспечить надежную оборону в изменившейся реальности. Данный вопрос будет вынесен на повестку саммита в Литве, добавили в организации.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", несколько дней назад лидеров Швеции и Финляндии наградили за решение стать членами НАТО.