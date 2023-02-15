В ЕС рассказали о "юбилейном" пакете антироссийских санкций

Опубликовано: 16:31, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В руководстве Евросоюза раскрыли некоторые особенности десятого пакета санкций против России.

В новый, десятый по счету пакет санкций против России, который планируется ввести 24 февраля, войдут около 100 человек и компаний, заявили сегодня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Санкции затронут 47 видов электронных компонентов двойного назначения и высокотехнологичной продукции, которые могут быть использованы в российских системах вооружений, а также компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров, - сказала фон дер Ляйен, пообещав также запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров на 11 млрд евро, в особенности таких, которые не могут быть поставлены из Китая – авиадвигатели, строительную технику и системы связи.

Жозеп Боррель добавил: в "черный" список войдут около 100 человек и компаний, отметив, что речь идет о политиках, военных и "пропагандистах".

Еврочиновники также призвали страны - члены ЕС оперативно принять этот новый пакет санкций.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что в десятый пакет европейских санкций против России могут попасть "Тинькофф банк", Альфа-банк, Росбанк и Фонд национального благосостояния (ФНБ).