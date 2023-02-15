У Азербайджана произошел всплеск товарооборота с Россией

Опубликовано: 15:00, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан динамично развивает торговлю с Россией – только в январе наступившего 2023 года она выросла более чем в полтора раза, свидетельствуют данные ГТК Азербайджана.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана отмечают значительный рост товарооборота между Баку и Москвой - по итогам января 2023 года он составил $336,282 млн, что на 62,4% больше аналогичного январского показателя годом ранее.

Экспорт азербайджанской продукции в Россию в январе составил $68,488 млн, что на 5,5% меньше показателя прошлого года, а импорт из России вырос почти вдвое – до $267,794 млн.

Интересно и то, что Россия по итогам января стала третьей среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции, а на долю торговых операций с Москвой в этот период пришлось 10,22% всего внешнеторгового оборота Баку.

По итогам минувшего 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Россией тоже вырос почти на четверть - он показал рост по сравнению с 2021 годом на 23,9%, достигнув показателя в $3,71 млрд, а доля торговых операций с Россией в минувшем году составила 7,04% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне, 14 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Помимо последних событий на Южном Кавказе главы двух стран обсудили торгово-экономическое взаимодействие, поговорив о реализации совместных проектов в энергетике и транспорте.