Турция призвала Армению наладить отношения с Азербайджаном

Опубликовано: 13:38, 15 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Турция и Армения готовы к полной нормализации отношений и восстановлению мира между двумя государствами, а налаживание Арменией отношений с Азербайджаном обеспечит стабильный мир во всем регионе, заявил по итогам переговоров с армянским коллегой в Анкаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На Южном Кавказе продолжается процесс нормализации, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Нормализация отношений Армении с Турцией и Азербайджаном будет способствовать миру и стабильности в регионе. Стабильный мир на Южном Кавказе может быть достигнут, если наши страны сделают искренние шаги. Стабильность в регионе скажется и на экономическом развитии", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу сообщил, что обсудил с армянским коллегой шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений Турции и Армении, договорившись ускорить их.

Для этого Турция активизировала подготовку к полному открытию границы и КПП на границе двух стран, и сейчас ремонтирует ведущие к ним дороги и мосты, в частности, совместными усилиями Турции и Армении будет отремонтирован пограничный мост Ани.

Глава турецкого МИД также поведал, что достиг договоренностей об ускорении процесса подготовки инфраструктуры для открытия наземного сообщения между двумя странами, напомнив, что это – исторический маршрут Великого шелкового пути, восстановление которого будет иметь важное значение.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", глава МИЛ Армении Арарат Мирзоян прибыл сегодня в столицу Турции для встречи с армянскими спасателями, разбирающими завалы в пострадавших от землетрясения турецких провинциях, а также для переговоров с главой МИД Мевлютом Чавушоглу.