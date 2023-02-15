Турция призвала Армению наладить отношения с Азербайджаном

На Южном Кавказе продолжается процесс нормализации, заявил сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нормализация отношений Армении с Турцией и Азербайджаном будет способствовать миру и стабильности в регионе. Стабильный мир на Южном Кавказе может быть достигнут, если наши страны сделают искренние шаги. Стабильность в регионе скажется и на экономическом развитии", - отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Чавушоглу сообщил, что обсудил с армянским коллегой шаги, необходимые для продолжения нормализации отношений Турции и Армении, договорившись ускорить их.
Для этого Турция активизировала подготовку к полному открытию границы и КПП на границе двух стран, и сейчас ремонтирует ведущие к ним дороги и мосты, в частности, совместными усилиями Турции и Армении будет отремонтирован пограничный мост Ани.
Глава турецкого МИД также поведал, что достиг договоренностей об ускорении процесса подготовки инфраструктуры для открытия наземного сообщения между двумя странами, напомнив, что это – исторический маршрут Великого шелкового пути, восстановление которого будет иметь важное значение.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", глава МИЛ Армении Арарат Мирзоян прибыл сегодня в столицу Турции для встречи с армянскими спасателями, разбирающими завалы в пострадавших от землетрясения турецких провинциях, а также для переговоров с главой МИД Мевлютом Чавушоглу.