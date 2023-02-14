Глава ООН инициировал сбор в помощь Сирии

Опубликовано: 23:05, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал собрать $400 млн для помощи Сирии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к мировому сообществу собрать почти $400 млн для помощи пострадавшем от землетрясения в Сирии. По его словам, собранные деньги помогут облегчить жизнь пяти миллионам жителей Сирии. Кроме того, генсек ООН завил о недопустимости препятствовать передаче гуманитарной помощи в САР.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что ООН приветствует открытие сирийско-турецкой границы.