Иран продвигает свою культуру в Центральной Азии

Опубликовано: 22:30, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Ашхабаде открылись Дни культуры Ирана, посвященные годовщине Исламской революции. В Туркменистан съехались иранские художники, ремесленники, музыканты, также здесь показали несколько иранских фильмов.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о Международном фестивале мусульманского кино в Казани, а также анонсировал Дни культуры Ирана в России.

Фестиваль в Ашхабаде проходит в рамках соглашения, подписанного президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым восемь месяцев назад.

Сейчас в Тегеране стремятся развивать культурные отношения со странами Кавказа и Центральной Азии. Осенью прошлого года министр культуры ИРИ Мохаммад-Мехди Эсмаили и его таджикская коллега Зульфия Давлатзода подписали меморандум о взаимопонимании. Это произошло через день после открытия таджикского культурного фестиваля в Аббасабадском культурном комплексе в иранской столице.

В ноябре около полусотни иранских художников, мастеров каллиграфии, рассказчиков, музыкантов, а также специалистов из других областей организовали семинары, выставки и перформансы в рамках Недели иранской культуры в Душанбе (Таджикистан).

В июне министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Тегеран, чтобы обсудить со своим иранским коллегой расширение отношений в области кино, изобразительного искусства, литературы и других областей культуры.