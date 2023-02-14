Иран продвигает свою культуру в Центральной Азии

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал о Международном фестивале мусульманского кино в Казани, а также анонсировал Дни культуры Ирана в России.
Фестиваль в Ашхабаде проходит в рамках соглашения, подписанного президентом Ирана Эбрахимом Раиси и его туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым восемь месяцев назад.
Сейчас в Тегеране стремятся развивать культурные отношения со странами Кавказа и Центральной Азии. Осенью прошлого года министр культуры ИРИ Мохаммад-Мехди Эсмаили и его таджикская коллега Зульфия Давлатзода подписали меморандум о взаимопонимании. Это произошло через день после открытия таджикского культурного фестиваля в Аббасабадском культурном комплексе в иранской столице.
В ноябре около полусотни иранских художников, мастеров каллиграфии, рассказчиков, музыкантов, а также специалистов из других областей организовали семинары, выставки и перформансы в рамках Недели иранской культуры в Душанбе (Таджикистан).
В июне министр культуры Азербайджана Анар Керимов посетил Тегеран, чтобы обсудить со своим иранским коллегой расширение отношений в области кино, изобразительного искусства, литературы и других областей культуры.