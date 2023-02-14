Хорошие новости: пластиковые пакеты в Азербайджане стали платными

Опубликовано: 15:41, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан сделал еще один шаг на пути к экологии - пластиковые пакеты в магазинах становятся платными.

С 15 февраля в магазинах Азербайджана вводится плата за полиэтиленовые пакеты, сообщает Общественное объединение "Развитие торговых сетей".

Мера принимается для сокращения отрицательного влияния на окружающую среду полиэтиленовых отходов. Соответствующее решение было принято два года назад кабмином республики. Платными становятся полиэтиленовые пакеты толщиной 15-50 микрон.

Ожидается, что граждане будут ответственнее использовать пакеты, также введение платы за пакеты станет стимулом к использованию многоразовых сумок.

Многие страны в рамках борьбы за экологию стараются минимизировать использование пластиковых пакетов. Так, в Грузии с начала 2023 года действует запрет на любое использование пакетов из полиэтилена, теперь все пакеты в стране биоразлагаемые и платные, писал ранее «Вестник Кавказа».