Армения пообещала Азербайджану мирный договор

Опубликовано: 14:06, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

В Баку скоро будет направлен текст мирного договора, сообщил секретарь СБ РА. По словам Армена Григоряна, некоторые пункты этого документа связаны с Карабахом.

Ереван в ближайшее время намерен передать Баку текст мирного договора, заявил секретарь армянского Совбеза.

По его словам, как будет проходить процесс, пока не известно. Армен Григорян заверил, что общественность узнает о передаче документа.

Он уточнил, что часть пунктов соглашения связаны с Карабахом.

Секретарь СБ РА добавил, что в данный момент идет работа над деталями и их согласованием.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 7 февраля стало известно, что Ереван получил из Баку новые предложения по тексту мирного договора. Глава армянского МИД тогда подчеркнул, что работа над текстом этого важного документа продолжается.