Россия завершает спасательную миссию в Турции и Сирии

Опубликовано: 12:06, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

МЧС приступила к выводу своих представителей из пострадавших Турции и Сирии.

Глава МЧС РФ Александр Куренков объявил о постепенном завершении работы министерства в Турции и Сирии.

Обращаясь к оперативным группам министерства, которые сейчас находятся в зоне стихийного бедствия, он заявил о выводе российской гуманитарной миссии в связи с привлечением к разбору завалов тяжелой техники.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", замглавы МЧС Алексей Серко сообщил спасательной операции России на территории Сирии.