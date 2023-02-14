Россия завершает спасательную миссию в Турции и Сирии

МЧС приступила к выводу своих представителей из пострадавших Турции и Сирии.
Глава МЧС РФ Александр Куренков объявил о постепенном завершении работы министерства в Турции и Сирии.
Обращаясь к оперативным группам министерства, которые сейчас находятся в зоне стихийного бедствия, он заявил о выводе российской гуманитарной миссии в связи с привлечением к разбору завалов тяжелой техники.
Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", замглавы МЧС Алексей Серко сообщил спасательной операции России на территории Сирии.