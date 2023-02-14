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Россия завершает спасательную миссию в Турции и Сирии

Россия завершает спасательную миссию в Турции и Сирии
МЧС приступила к выводу своих представителей из пострадавших Турции и Сирии.

Глава МЧС РФ Александр Куренков объявил о постепенном завершении работы министерства в Турции и Сирии.

Обращаясь к оперативным группам министерства, которые сейчас находятся в зоне стихийного бедствия, он заявил о выводе российской гуманитарной миссии в связи с привлечением к разбору завалов тяжелой техники.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", замглавы МЧС Алексей Серко сообщил спасательной операции России на территории Сирии.

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