РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Отвергнутое Арменией "Нерушимое братство" примет Кыргызстан

ОДКБ
Власти Кыргызстана согласились провести учения ОДКБ после того, как армянское правительство отказалось организовать их в РА, сославшись на их якобы "нецелесообразность".

Военные учения ОДКБ "Нерушимое братство", которые изначально собиралась принять армянская сторона, теперь организуют в Кыргызстане, рассказал начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.

По его словам, на учениях, в которых примут участие миротворцы, планируется провести отработку разных аспектов постконфликтного урегулирования в зоне кризиса, а также миротворческие операции.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 10 января Никол Пашинян неожиданно заявил, что уже согласованное ранее проведение учений, внесенных во все планы, "нецелесообразно". В ОШ ОДКБ пообещали изучить возможность переноса мероприятия в другие страны.

Читайте нас в Дзен Новости Google News
ФОТО ОДКБ
1155 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version