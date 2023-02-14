Отвергнутое Арменией "Нерушимое братство" примет Кыргызстан

Опубликовано: 11:06, 14 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Власти Кыргызстана согласились провести учения ОДКБ после того, как армянское правительство отказалось организовать их в РА, сославшись на их якобы "нецелесообразность".

Военные учения ОДКБ "Нерушимое братство", которые изначально собиралась принять армянская сторона, теперь организуют в Кыргызстане, рассказал начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.

По его словам, на учениях, в которых примут участие миротворцы, планируется провести отработку разных аспектов постконфликтного урегулирования в зоне кризиса, а также миротворческие операции.

Как сообщал "Вестник Кавказа", 10 января Никол Пашинян неожиданно заявил, что уже согласованное ранее проведение учений, внесенных во все планы, "нецелесообразно". В ОШ ОДКБ пообещали изучить возможность переноса мероприятия в другие страны.