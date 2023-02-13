Россия и Иран договариваются о безвизе

Опубликовано: 17:19, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Уже в 2023 году, если Москва даст положительный ответ, между Россией и Ираном будет отменен визовый режим, рассказал посол.

Иранский посол в России Казем Джалали рассказал, что две страны уже в этом году могут отменить визовый режим, сейчас Тегеран ожидает решения Москвы.

Существует перспектива безвизового режима между Россией и Ираном, сказал посол. Тегеран готов отменить визы и начал движение в этом направлении внутри страны. В настоящее время ожидается ответ Москвы. В случае положительного решения, визы между Россией и Ираном будут отменены в кратчайшие сроки, поделился Джалали, отвечая на вопросы на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по случаю 44-й годовщины Исламской революции.

Иран выражает полную готовность к введению безвизового режима между двумя странами. Положительное решение российской стороны сделает отмену виз возможной уже в текущем году, подчеркнул Джалали.

Как сообщал ранее «Вестник Кавказа», Россия и Иран вместе ищут пути нейтрализации санкций Запада.