Россия и Иран договариваются о безвизе

Иранский посол в России Казем Джалали рассказал, что две страны уже в этом году могут отменить визовый режим, сейчас Тегеран ожидает решения Москвы.
Существует перспектива безвизового режима между Россией и Ираном, сказал посол. Тегеран готов отменить визы и начал движение в этом направлении внутри страны. В настоящее время ожидается ответ Москвы. В случае положительного решения, визы между Россией и Ираном будут отменены в кратчайшие сроки, поделился Джалали, отвечая на вопросы на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" по случаю 44-й годовщины Исламской революции.
Иран выражает полную готовность к введению безвизового режима между двумя странами. Положительное решение российской стороны сделает отмену виз возможной уже в текущем году, подчеркнул Джалали.
Как сообщал ранее «Вестник Кавказа», Россия и Иран вместе ищут пути нейтрализации санкций Запада.