Лидеры Швеции и Финляндии получили награды за решение присоединиться к НАТО

Опубликовано: 14:36, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Премии Эвальда фон Кляйста удостоены премьер-министр Швеции и лидер социал-демократов в стране, а также президент и премьер Финляндии.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и лидер партии социал-демократов Магдалена Андерссон, а также президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинисте и Санна Марин получили премии Эвальда фон Кляйста премии Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили в шведской правительственной канцелярии.

Данную премию присуждают участникам, которые внесли значительный вклад в дело мира и урегулирование конфликтов.

В канцелярии отметили, что политики удостоены премии за "историческое, ответственное и скоординированное решение Стокгольм и Хельсинки подать заявку на членство в НАТО и укрепить устойчивость организации, что является "выдающимся примером того типа лидерства, который нужен в этот переломный момент".

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швеция и НАТО заявили о намерении вступить в НАТО весной прошлого года. К настоящему времени заявку двух северных стран не одобрили лишь Турция и Венгрия.