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ВОЗ похвалила США за заморозку антисирийских санкций

ВОЗ похвалила США за заморозку антисирийских санкций
Всемирная организация здравоохранения приветствовала шаги, предпринятые Вашингтоном и Дамаском для облегчения гуманитарной ситуации в Сирии после землетрясения.

Гендиректор ВОЗ высоко оценил заморозку Вашингтоном санкций в отношении Сирии после землетрясения, такое заявление он сделал на пресс-конференции в Дамаске.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, организация также приветствует такой шаг правительства Сирии, как согласие на трансграничные перевозки ООН и реализация мер, предполагающих расширение такого доступа.

Руководитель ВОЗ подчеркнул, что рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества.

Встреча главы ВОЗ с президентом САР

Гебрейесус также рассказал, что в воскресенье провел встречу с сирийским президентом, в ходе которой Башар Асад заявил о готовности обсудить возможность открытия новых трансграничных пунктах доступа в условиях ЧС.

Заморозка США санкций против Сирии

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне Вашингтон принял решение приостановить на полгода санкции против Дамаска из-за сложной гуманитарной ситуации в стране, вызванной землетрясением.

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