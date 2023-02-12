ВОЗ похвалила США за заморозку антисирийских санкций

Гендиректор ВОЗ высоко оценил заморозку Вашингтоном санкций в отношении Сирии после землетрясения, такое заявление он сделал на пресс-конференции в Дамаске.
По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, организация также приветствует такой шаг правительства Сирии, как согласие на трансграничные перевозки ООН и реализация мер, предполагающих расширение такого доступа.
Руководитель ВОЗ подчеркнул, что рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества.
Встреча главы ВОЗ с президентом САР
Гебрейесус также рассказал, что в воскресенье провел встречу с сирийским президентом, в ходе которой Башар Асад заявил о готовности обсудить возможность открытия новых трансграничных пунктах доступа в условиях ЧС.
Заморозка США санкций против Сирии
Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", накануне Вашингтон принял решение приостановить на полгода санкции против Дамаска из-за сложной гуманитарной ситуации в стране, вызванной землетрясением.