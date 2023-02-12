Генсек НАТО хочет покинуть свой пост через полгода

Опубликовано: 11:30, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. Его полномочия истекают ближайшей осенью.

Йенс Столтенберг, возглавляющий НАТО на протяжении последних 9 лет, намерен покинуть свой пост через полгода. Данную информацию подтвердила его представитель Оана Лунгеску.

Она напомнила, что срок своих полномочий главы Североатлантического альянса истекает 30 сентября, и он больше не намерен его продлевать.

В то же время источники сообщают, что Столтенберг продлит свои полномочия до весны 2024 года, о чем может быть объявлено в ближайшие несколько месяцев. По их словам, страны НАТО хотят, чтобы генсек остался на посту на фоне выдающихся услуг, которых при нем добилась организация. Члены Североатлантического альянса также убеждены в том, что продление Столтенберга позволит сохранить стабильность на вершине НАТО в сложное время.

Напомним, Столтенберг возглавляет НАТО с 2014 года. Последний раз его полномочия продлевались прошлой весной.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", ближайший саммит НАТО пройдет в Литве в июле текущего года.