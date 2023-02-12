Искусственный интеллект в поисковиках скоро изменит всё

Опубликовано: 7:00, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня, если вам нужно найти любую информацию, достаточно просто запустить поисковик. Через полстраницы рекламы, можно добраться до массы ссылок на статьи о том, что вас интересует. Кликаешь на одну из них и читаешь о том, как сделать правильный выбор. Но скоро всё изменится.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Турция сделала ставку на искусственный интеллект.

На этой неделе Google сделала громкое заявление о том, что собирается добавить свой новейший чат-бот, работающий посредством искусственного интеллекта – LaMDA - в поисковую систему. Чат-бот получил название Bard. Если прямо сейчас задать Bard вопрос, то он ответит почти мгновенно в рамках логического плана, состоящего из восьми шагов: от чтения обзоров и подбора цитат до рекомендаций, отмечает The Conversation/

Гонка искусственных интеллектов

Microsoft незамедлительно ответила Google, пообещав, что встроит свой чат-бот ChatGPT в собственный поисковик, Bing. Недавно Microsoft объявила о намерении инвестировать $10 млрд в компанию OpenAI, разработавшую ChatGPT. Предыдущий объем инвестиций в 2022 году составил миллиард долларов. ChatGPT уже был добавлен в Microsoft’s Teams. Вероятно, вскоре он появится в программе Word и начнет писать за вас. В Outlook он будет сочинять письма, а в PowerPoint - собирать слайды для очередной презентации.

Китайский веб-гигант Baidu тоже включился в гонку. Компания объявила, что ее чат-бот Baidu будет представлен уже в марте. Он будет содержать на 50% больше параметров, чем ChatGPT, а кроме того будет двуязычным. На фоне таких новостей акции компании подскочили на 15%.

Поиск на основе искусственного интеллекта

Google, как и остальные технологические гиганты, уже много лет использует искусственный интеллект. ИИ-алгоритмы, в частности, упорядочивают результаты поиска Google. Но теперь поиск будет осуществляться не посредством слов, вводимых на клавиатуре: новые системы будут пытаться понять произносимый вопрос. А вместо отправки линков, ИИ будет отвечать на вопросы. Но новая технология чат-ботов далека от совершенства. ChatGPT иногда выдумывает на ходу. К тому же чат-боты можно обхитрить, чтобы они сказали что-нибудь неподходящее, обидное и незаконное, хотя исследователи и работают над тем, чтобы сократить число подобных ошибок.

Экзистенциальная угроза

Некоторые эксперты называют грядущие изменения не просто гонкой ИИ, а борьбой за выживание. Рекламная прибыль от результатов поиска Google обеспечивает три четверти ежегодной прибыли в $283 млрд для Alphabet, материнской компании Google. Если люди для поиска ответов на свои вопросы начнут использовать чат-боты на основе искусственного интеллекта вместо Google-поиска, что будет с доходами?

Даже если пользователи Google не отрекутся от поисковика, но будут получать ответы напрямую от Bard, то как компания будет зарабатывать, когда на ссылки перестанут нажимать? В данном случае для поисковика Microsoft, Bing, это возможность обойти Google. В 1990-х, до появления Google все были вполне довольны AltaVista - лучшим поисковиком на то время, но пользователи быстро переориентировались, как только появилась лучшая поисковая альтернатива.

Риски искусственного интеллекта

Ранее Google не спешил делать свой чат-бот LaMDA общедоступным из-за возможных проблем с использованием или пониманием. Компания даже уволила инженера Блейка Лемуана, который заявил, что LaMDA - разумное существо. Множество рисков сопряжено со стремлением к обеспечению будущего ИИ-поиска.

Если технологические компании не будут зарабатывать от продажи ссылок, какие новые источники дохода у них появятся? Не попытаются ли они выставить на продажу информацию о нас, тщательно собранную во время нашего взаимодействия с чат-ботами? Что будет, если люди начнут использовать чат-боты со злым умыслом? Они ведь могут стать идеальным средством для сочинения персонализированных и убедительных сообщений для обмана ничего не подозревающих пользователей или чтобы наполнить соцмедиа теориями заговора. ChatGPT отлично справляется с домашним заданием. На сегодняшний день частные школы в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде, Виктории, Западной Австралии и в Тасмании запретили пользоваться чат-ботами во избежание обмана, но вряд ли они смогут запретить доступ в Google и Bing.