Европа делает ставку на "зеленую" энергию Азербайджана

Опубликовано: 11 фев. 11:10 (UTC+3 MSK)

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Вопрос экспорта "зеленой" энергии в Европу прорабатывают в Азербайджане.

Замглавы Минэнерго Азербайджана Эльнур Солтанов сообщил о работе над вопросом экспорта азербайджанской зеленой энергии в европейские страны.

Он подчеркнул, что в заключенном в июле прошлого года соглашении между Баку и Еврокомиссией говорится о разработке двух энергокоридоров: первый будет проходить через Черное море, а второй – через Нахчыван в Турцию и Европу.

По его словам, по данному направелению сегодня идет возведение подстанций в Джебраильском районе и Нахчыване, которая соединится с Турцией и странами ЕС, благодаря чему Баку сможет экспортировать около 1000 МВт электроэнергии.

"Это больше, чем то, что мы экспортируем сегодня. Но, в то же время, это также повышает надежность системы электроснабжения на освобожденных территориях. таким образом, в рамках одного проекта идет работа по двум направлениям", - сказал он.

Кроме того, Солтанов напомнил, что сегодня Азербайджан производит порядка 95% своей электроэнергии благодаря сжиганию природного газа, в отличие от Европы, так как его использование наносит наименьший вред природе.

"Это наш вклад в устранение последствий изменения климата, и, в то же время, это помогает Азербайджану сэконмить очень ценный ресурс для его дальнейшего экспорта", - заключил он.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", президент Ильхам Алиев утвердил поставки "зеленой энергии" в европейские страны.