Россия спровоцировала всплеск цен на нефть

10 фев. 12:04 (UTC+3 MSK)

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После заявления Александра Новака о сокращении Россией добычи нефти на 500 баррелей ее стоимость взлетела вверх.

Александр Новак заявил, что Россия в марте приступит к добровольному сокращению добычи нефти на 500 тыс баррелей в сутки.

Причины сокращения

По словам вице-премьера, Россия предпримет такой шаг для восстановления рыночных отношений. Он добавил, что в дальнейшем все решения по нефтяной добыче будут опираться на складывающуюся ситуацию на рынке.

Новак подчеркнул, что шаг по сокращению добычи нефти будет добровольным. Как добавил политик, сокращение на 500 тыс баррелей в сутки запланировано на март текущего года.

Он также заверил, что, несмотря на запрет на продажу нефти тем странам, которые согласились с принципами ценового лимита, Россия реализует всю добытую нефть.

Реакция на Новака

Сразу после заявление российского вице-премьера о сокращении, стоимость нефти резко возросла. Так, нефть марки Brent торгуется на отметке $86 за баррель.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Новак ранее допустил сокращение нефтедобычи на фоне введения странами Евросоюза и "Большой семеркой" лимита цен на нефть.