Россия построит Казахстану АЭС?

10 фев. 10:04 (UTC+3 MSK)

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Москва и Астана готовы сотрудничать по строительству АЭС в Казахстане, для республики этот проект будет иметь мультипликативный эффект, считают в российском МИДе.

Глава третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник рассказал о готовности России к сотрудничеству с Казахстаном по строительству АЭС в любом комфортном для республики формате.

Он отметил, что в Казахстане хотят осваивать передовые технологии в сфере строительства АЭС, и Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для партнера формате. По словам Стерника, возможна совместная работа в формате многосторонней кооперации.

Чем выгодна АЭС в Казахстане

В настоящее время в Казахстане согласовываются параметры проекта первой в республике АЭС.

Работа над АЭС с Россией для Казахстана привлекательна мультипликативностью, считает представитель МИД РФ. Российский дизайн надежен, экономичен, кроме того со строительством АЭС республика получит передовые технологии, новые рабочие места, сформирует корпус национальных компетентных кадров. Проект поспособствует развитию инфраструктуры, как экономической, так социальной, сказал Стерник в интервью РИА новости.

Где в Казахстане построят АЭС?

Первая АЭС в Казахстане может появиться на озере Балхаш в Алматинской области. Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в республике изучили опыт строительства "Росатомом" АЭС "Аккую" в Турции, которая может быть запущена до конца 2023 года.

Отметим, "Росатом" также может построить АЭС в Кыргызстане, ее запуск будет возможен через 6-7 лет.