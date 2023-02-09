Египетские бизнесмены посетят Ставропольский край

9 фев. 20:46

В 2023 году Ставропольский край обменяется с Египтом бизнес-миссиями. В ходе поездок стороны обсудят потенциал для сотрудничества и обменяются конкретными предложениями.

В 2023 году Ставропольский край посетит бизнес-миссия из Египта. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона.

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе 30-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "Продэкспо-2023", которая проходит в Москве.

В свою очередь, бизнесмены Ставропольского края в течение года совершат визит в Египет.

В рамках визитов стороны планируют обсудить инвестиционный и продовольственный потенциал, а также обменяться коммерческими предложениям.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Египет заинтересован в увеличении объемов операций с Россией в национальных валютах.