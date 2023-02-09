Саакашвили лишат амнистии

9 фев. 15:03

"Грузинская мечта" исключила амнистию экс-президента страны.

Власти Грузии никогда не амнистируют Михаила Саакашвили, сообщил руководитель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он исключил амнистию бывшего лидера государства грузинским парламентом. По его словам, власти Грузии до последнего будут придерживаться принципа о том, что нельзя приспособить закон об амнистии к одному конкретному лицу.

В заключение он дал слово грузинскому народу, что вопрос с амнистией для Михаила Саакашвили будет закрыт.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее суд в Тбилиси отказался освобождать Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.