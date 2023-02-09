ЕАЭС и Иран создают зону свободной торговли

9 фев. 10:49

В скором времени между Ираном и странами Евразийского экономического союза заработает зона свободной торговли, сообщил посол России в Иране Алексей Дедов.

Вопросы для завершения переговоров по созданию зоны свободной торговли (ЗСТ) ЕАЭС и Ирана согласовывались в ходе визита 18-19 января в Тегеран министра по торговле Евразийского экономического совета Андрея Слепнева.

Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии, остается открытым порядок взаимного доступа на рынок отдельных категорий аграрной продукции, который сейчас находится в стадии обсуждения сторонами, - рассказал посол России в Иране Алексей Дедов, отметив, что после окончания переговоров достигнутое на них соглашение должны одобрить правительства стран ЕАЭС и Высший Евразийский экономический совет.

Это достаточно сложные процедуры, но, учитывая важность сотрудничества с Ираном, стоит рассчитывать, что они пройдут в максимально сжатые сроки, - заверил Дедов.

Тегеран уже существенно увеличил поставки своей сельхозпродукции в страны объединения, добавил посол.

Напомним, ранее представители Ирана и Евразийского экономического союза подписали в Тегеране меморандум о свободной торговле, церемония прошла на территории Международного выставочного центра иранской столицы.