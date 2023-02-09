Землетрясение в Турции собирает новые жертвы

9 фев. 6:26

Власти Турции предоставили новые данные по числу погибших от сокрушительного землетрясения, обрушившегося на страну в понедельник, 6 февраля.

По последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, число жертв землетрясения в странные возросло до 12 391 человека, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Число пострадавших на сегодняшний день составляет 63 тысячи человек, пишет газета Hurriyet, ссылаясь на это же ведомство.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", накануне вечером вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что из-под завалов зданий спасены более 20 тыс человек, точное их число будет озвучено сегодня. В результате землетрясения в Турции погибли и пострадали тысячи человек. В самой стране объявлен общенациональный траур.