СМИ: ЕС готов ужесточить правила в отношении популярной соцсети 

9 фев. 2:32

Возможное ограничение связано с превышением порога в 45 млн по количеству пользователей, действующим в странах Европы.

Европейский союз рассматривает возможность ужесточения правил в отношении социальной сети TikTok.

По данным СМИ, ЕС может пойти на такой шаг, так как количество активных пользователей TikTok превышает потолок в 45 млн, прописанный в Европейском акте о цифровых услугах.

Требования к подобным платформам состоят из нескольких пунктов, одним из которых является внешний и независимый аудит. Также они обязаны делиться данными с властями и исследователями. В том случае, если компания отказывается их выполнять, ей грозит штраф - до 6% от общего оборота.

По данным Reuters, онлайн-платформам и поисковикам надо представить отчет ЕК 17 февраля.

В прошлом месяце TikTok был проинформирован, что соцсеть может быть заблокирована в 27 странах Европы, если компания не будет соблюдать определенные правила.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце 2022 года в Милли Меджлисе Азербайджана предложили ограничить доступ несовершеннолетних к TikTok.