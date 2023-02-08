Названа дата запуска новой миссии ЕС в Армении

8 фев. 20:23

По словам депутата ЕП, долгосрочная миссия Евросоюза начнет действовать 20 февраля.

Новая гражданская миссия Евросоюза заработает в Армении 20 февраля, об этом сообщила французский депутат Европарламента Натали Луазо.

По словам законодателя, в этот день она приедет в Армению.

Луазо также высоко оценила поддержку миссии Ереваном и его настрой на сотрудничество.

Депутат подчеркнула, что наблюдательная миссия станет выполнять роль "глаз и ушей" Евросоюза на земле.

Французский политик заявила, что надеется на "добросовестное сотрудничество" Баку с миссией.

По ее словам, в работе миссии примут участие в том числе восемь жандармов из Франции.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", 23 января Совет ЕС решил послать в Армению долгосрочную гражданскую миссию, в состав которой войдут около ста человек. Ее мандат будет действовать два года.