Черепашье озеро и парк Ваке в Тбилиси соединят туристические тропы

8 фев. 16:19

От Черепашьего озера в парк Ваке можно будет попасть по туристическим тропам.

Туристические тропинки будут обустроены между Черепашьим озером и парком Ваке в Тбилиси. Начало работ по обустройству тропинок анонсировал мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

Средства на реализацию проекта предоставлены фондом "Карту", который принадлежит экс-премьеру Грузии Бидзине Иванишвили.

По словам Каладзе, проект уже подготовлен, и он является частью плана урбанистического развития леса.

Ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что в столичном аэропорту Грузии будет построен новый терминал.