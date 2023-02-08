Парламент Армении санкционировал уголовное преследование Оганяна

8 фев. 16:03

Прокуратура Армении получила "добро" парламента страны на уголовное преследование экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Парламент Армении сегодня своим закрытым голосованием, в котором приняли участие только фракции правящей партии "Честь имею", дал разрешение генпрокуратуре страны возбудить уголовное дело и начать уголовное преследование в отношении главы фракции "Айастан", экс-министра обороны Сейрана Оганяна.

Бывший министр отметился сразу тремя ходатайствами о лишении его депутатской неприкосновенности, ему грозит уголовное преследование за растрату и присвоение имущества в особо крупных размерах, передает Sputnik Армения.

Практически все три ходатайства были одобрены единогласно 68 голосами парламентариев, только по второму ходатайству, содержание которого не разглашается, двое депутатов голосовать отказались.

Впрочем, особого оптимизма генпрокурор страны Анна Вардапетян по поводу такого решения Нацсобрания Армении не испытывает, полагая, что Оганяну удастся избежать уголовного наказания, даже если будет признан виновным. Это связано с истечением срока давности преступления, в таком случае вердикт выносится без назначения реального наказания.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что Генпрокуратура Армении намерена завести уголовное дело в отношении главы оппозиционной фракции "Армения" Сейрана Оганяна, который подозревается в совершении особо крупной растраты, а также в использовании своего служебного положения вопреки интересам службы, что по неосторожности имело тяжелые последствия.